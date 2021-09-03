В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин

В Москве полицейские задержали 22-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании и покушении на изнасилование двух женщин. Обвиняемым оказался приезжий из ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«Полицейские УВД по ТиНАО задержали подозреваемого в изнасиловании. Сотрудниками ОУР УВД по ТиНАО ГУ МВД РФ по Москве задержан 22-летний мужчина по подозрению в покушении на изнасилование и изнасиловании», – говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что фигурант уголовного дела ночью 28 августа на Фитаревской улице применил силу к 21-летней женщине, схватив ее за лицо и повалив на землю, а после изнасиловал. Также 1 сентября он напал на 43-летнюю женщину, которую схватил за капюшон и начал душить, а после повалил на землю и попытался изнасиловать, но женщине удалось убежать.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Сосенский Стан. Им оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья», – отмечается в сообщении.

Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следствие ходатайствует перед судом об аресте мужчины.

По ее словам, ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 (покушение на изнасилование).

Ранее в Саратове суд Ленинского района арестовал сотрудника полиции, подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки в отделе МВД, лейтенанта отправили под стражу на два месяца.