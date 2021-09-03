Минэнерго заявило о росте экспорта российского угля в

Общий экспорт российского угля в первом полугодии вырос на 9,8%, до 107,3 млн тонн. Увеличились поставки в Европу – на 2,4%, до 22,5 млн тонн, и в Китай – 24,15 млн тонн, сообщило Минэнерго России.

«Потребление российского угля в мире растет. За первую половину 2021 года общий экспорт российского угля составил 107,3 млн тонн, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости». В частности, в Европу за этот период экспорт вырос на 2,4%, до 22,5 млн тонн, а в Китай в 1,5 раза – до 24,15 млн тонн.

Ранее представитель президента Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме заявил, что стратегия развития угольной отрасли России, которая была принята в прошлом году, не может быть реализована в ситуации сокращения потребления угля Китаем.

Также глава Сбербанка Герман Греф заявил на ВЭФ, что достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году обойдется миру в 140 трлн долларов, или 3% мирового ВВП ежегодно, а падение энергетического экспорта РФ к этому моменту может составить около 200 млрд долларов.