Как помочь организму восстановиться после недосыпания



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Современный мир – мир недосыпания. Мы часто теряем минуты или часы сна: из-за работы, просмотра видео, серфинга в интернете, общения с друзьями. Понемногу наш «долг перед сном» становится очевидным: мы плохо себя чувствуем, плохо концентрируемся, становимся нервными. С годами недосыпание вносит вклад в развитие хронических болезней. Как восстановиться после регулярного недосыпания?

Отсыпайтесь по выходным. Сейчас неизвестно, помогает ли это действительно «вернуть долг» или только возвращает нас к нормальному режиму. Однако это полезно. Исследование, в котором наблюдали за 43 тысячами человек, показало, что такое компенсирование недосыпания в течение недели связано со снижением риска смерти. Кроме того, это поспособствует нормализации обмена веществ, связанного с нехваткой сна.

Вздремните днем. Короткий дневной сон – от 10 до 20 минут – поможет сохранять бодрость в течение дня, улучшит рабочую память и остроту мышления.

Получайте достаточно жидкости. Известно, что недосыпание способствует обезвоживанию, которое плохо влияет на все системы организма. Ученые рекомендуют больше пить, чтобы лучше себя чувствовать на фоне нехватки сна.

Следите за питанием. Недосыпание связано с ухудшением рациона: мы начинаем есть больше вредных продуктов. Помните о здоровом питании, чтобы минимизировать этот вред.

Больше бывайте на улице. У людей с недосыпанием цикл сна и бодрствования нередко нарушен. Солнечный свет помогает восстановить циркадные ритмы и, соответственно, способствует лучшему ночному сну.

Выпейте кофе. Конечно, это лишь симптоматическая помощь, которая поможет сохранить бодрость в течение дня. Стимуляторы не могут заменить восстановление нормального режима сна.

Выспаться на одних выходных и пару раз вздремнуть во время перерыва на работе может оказаться недостаточно, чтобы «оплатить долг перед сном». Для восстановления может потребоваться время. Важно проследить, чтобы в будущем эффекты недосыпания не накапливались. Для этого некоммерческая организация Sleep Foundation рекомендует:

Придерживайтесь четкого расписания сна. При необходимости его изменения, делать это нужно постепенно, на 30-60 минут в день.

Выработайте порядок отхода ко сну. За полчаса до сна приглушите свет, выключите электронные устройства, займитесь чем-то расслабляющим.

В течение дня старайтесь проявлять достаточную физическую активность, не употребляйте продукты с кофеином перед сном, вечером меньше времени находитесь перед экранами, не занимайтесь в постели ничем кроме сна и секса.

Оптимизируйте свою спальню. Температура в ней должна быть комфортной, в нее не должны проникать свет и звуки с улицы. Позаботьтесь о комфортабельности кровати.

После 10 дней недосыпания работа мозга не нормализуется за неделю

Польские ученые проверили, сколько времени требуется для восстановления нормальной работы головного мозга после недосыпания. Их новое исследование опубликовано в PLOS ONE. В нем участвовали 13 человек. В течение 10 дней их длительность их сна была на 30% меньше нормальной. Добровольцы носили специальные сенсоры, при помощи которых ученые контролировали, сколько времени те спят. Вслед за этим в течение недели им дали возможность спать сколько угодно.

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Участникам исследования каждый день проводили электроэнцефалографию, чтобы оценить, как действует на них недосыпание. Также они проходили тесты на внимательность и сосредоточенность.

Исследование показало, что спустя неделю восстановления добровольцы так и не вернулись к показателям, которые были у них до сокращения времени сна. За это время к норме вернулась только скорость реакции.