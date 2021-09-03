Fox News – «Рассказ служанки» в реальной жизни — леваки видят в «Талибане» предостережение насчёт консервативных христиан

Некоторые представители либеральных СМИ утверждают, что жестокое правление «Талибана»* должно послужить американцам «предостережением» насчёт консервативных христиан в США, передаёт Fox News. По словам журналистки Джой-Энн Рид, придерживающейся левацких взглядов, в Америке есть свои «ультраправые религиозные фанатики, мечтающие о теократии, которая заставит женщин посвятить себя исключительно деторождению, а также возьмёт под контроль всю политику».

И снова здравствуйте. Некоторые голливудские актёры и представители либеральных СМИ сравнивают жестокий режим «Талибана»* с христианскими консерваторами.

Да, вы не ослышались. С нами на связи корреспондент Fox & Friends Лоуренс Джонс, обсудим с ним эту тему. Лоуренс, мы, как всегда, рады вас видеть.

ЛОУРЕНС ДЖОНС, корреспондент Fox & Friends: Доброе утро.

Процитирую слова ведущей MSNBC Джой-Энн Рид, известной своими противоречивыми высказываниями: «Это «Рассказ служанки», воплощённый в реальной жизни. Настоящее предостережение для США, где есть свои ультраправые религиозные фанатики, мечтающие о теократии, которая будет навязывать определёное течение христианства, заставит женщин бросить работу и посвятить себя исключительно деторождению, а также возьмёт под контроль всю политику». В какой мере подобная позиция — заблуждение, Лоуренс?

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Начнём с того, что это вообще неправда, если изучить факты. Знаете, если говорить о христианах в нашей стране, то они именно те, кто сейчас работает на Ближнем Востоке, спасая людей с помощью частных чартерных рейсов, потому что американское правительство не смогло нормально выполнить свою работу.

Тем временем другие религиозные группы, радикалы, буквально предают людей сожжению. Это одна из причин, почему я сделал вот эту татуировку на своей руке. Так на арабском обозначали назаретян, последователей Христа. Я сделал её, потому что в то время боевики ИГ** на Ближнем Востоке сжигали христиан, поскольку они были последователями Христа. Таким образом я хотел проявить солидарность с этими христианами.

И, разумеется, Джой-Энн Рид не волнуют факты и то, каким образом всё это сказывается на американцах. Но думаю, очень скоро подобные высказывания прекратятся. Мне кажется, что большинство простых американцев видят, что происходит, видят, как христиане рискуют своими жизнями, чтобы спасти других людей, людей совершенно разных вероисповеданий.

Да. Лоуренс, вы сейчас находитесь в районе Форта Ли и приехали сюда неслучайно, потому что этот объект занимается приёмом афганских беженцев. Позже у вас будет возможность пообщаться с людьми здесь. Интересно, что они скажут.

Как заявил сенатор (от штата Вирджиния. — ИноТВ) Тим Кейн, тысячи беженцев приехали в Форт Ли на краткосрочное пребывание для оказания медицинской помощи и ожидания решения по визам. Что вы будете спрашивать у своих собеседников сегодня, Лоуренс?

ЛОУРЕНС ДЖОНС: В первую очередь я хотел бы пообщаться с ветеранами, потому что многие из них работают рядом с Фортом Ли, как вы знаете. Я бы хотел узнать, как они сейчас относятся к президенту и его заявлениям, к тому, как он руководит страной.

Но также я бы хотел узнать, что они скажут о новых программах расселения беженцев. Ведь некоторые критики говорят: «Да, мы постарались и спасли много людей, но из-за того, что мы просто пытались забрать на самолёт как можно больше народа, некоторые из прибывших могут и не быть нашими союзниками — это могут быть люди, которые просто пытались уехать из страны». Существуют специальные процедуры, через которые нужно пройти, чтобы попасть на такой рейс. Но они решили урезать эти процедуры, потому что всё происходило очень стремительно и потому что администрация Байдена не организовала весь процесс как следует. Так что я хочу узнать у людей здесь, как они к этому относятся.

Кроме того, президент США вчера очень много вещал, выступал с обращениями к американской общественности и прессе. Откуда недовольство? Что они по этому поводу чувствуют?

Сильная речь. С нами был Лоуренс Джонс. Вас ждёт много дел этим утром, большое спасибо, что ездите по прекрасным городам нашей страны и общаетесь с их жителями. Ждём, что будет дальше. Следите этим утром на Fox & Friends.

Спасибо, Лоуренс!

Дата выхода в эфир 01 сентября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.