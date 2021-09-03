France 24 – работает на опережение — Макрон пообещал поднять уровень жизни в Марселе

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего трёхдневного визита в Марсель пообещал развернуть решительную борьбу с бедностью и наркотрафиком, от которых уже давно страдает этот южный город, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, заявления главы государства явно связаны с предстоящими через восемь месяцев выборами: основные соперники Макрона на них будут в первую очередь говорить о борьбе с криминалом и социальных нуждах.

Мы слышим неодобрительные возгласы толпы — так встречают прибытие кортежа президента Франции в одну из школ в северных кварталах Марселя, которые входят в число самых неблагополучных в стране.

Эта школа, как и многие другие учебные заведения Марселя — в ужасном состоянии, и Эммануэль Макрон пообещал оказать поддержку инициативе мэра города по их реновации.



БЕНУА ПАЙЯН, мэр Марселя: Это спортзал школы — и вы сами видите, в каком он состоянии, даже несмотря на то, что администрация города сделала всё возможное, чтобы здесь прибраться к визиту президента.



До президентских выборов во Франции остаётся восемь месяцев, и Марсель теперь попал в поле зрения господина Макрона. На второй день своего трёхдневного визита глава государства заявил, что поднять уровень жизни в этом городе, страдающем от бедности и преступлений, связанных с наркотиками, — это долг всей страны.



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы много говорили о чрезвычайной ситуации в области безопасности — иные скажут, что даже слишком много, ведь ничего нового тут нет. Но в привычку это для нас входить не должно. Если описать ситуацию в кварталах Марселя одной фразой, эта фраза будет «борьба против оборота наркотиков». Мы должны развернуть настоящую охоту, взять курс на то, чтобы не давать покоя наркоторговцам, причём как здесь, на местах, так и вплоть до боссов наркокартелей, которые находятся за рубежом.



По словам Макрона, Париж не только, как уже было обещано, выделит марсельской полиции 150 миллионов евро, но и мобилизует в городе к следующему году дополнительно 200 сотрудников правоохранительных органов, а в самых опасных районах будет установлено 500 камер наружного наблюдения. Президент также пообещал предоставить дополнительные средства для ремонта аварийного жилья и больниц и расширения сети общественного транспорта.



Глава государства надеется сдержать своего ультраправого соперника Марин Ле Пен, которая, как ожидается, будет выстраивать свою предвыборную кампанию на платформе восстановления правопорядка, а также левых конкурентов, которые призывают выделять дополнительные ресурсы на социальные нужды.



Дата выхода в эфир 03 сентября 2021 года.