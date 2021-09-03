Мясников назвал продукты для профилактики рака

Александр Мясников назвал продукты, регулярное употребление которых поможет защититься от рака. Также телеврач в эфире программы «О самом главном» рассказал, от чего людям лучше отказаться.

Мясников посоветовал людям следить за своим рационом, стараясь в него включать продукты, употребление которых не приведет к увеличению веса. Ожирение является фактором риска развития опухолей в молочных железах и кишечнике. Также опасно резко худеть, поэтому питание должно быть сбалансированным и помогать работе организма. Нормой является 2000 калорий, основную часть рациона должны составлять фрукты и овощи. Нельзя отказываться от бобовых, чеснока, рыбы и зеленого чая. Что касается мяса, то его нужно употреблять реже.

Мясников напомнил, что любая еда, приводящая к ожирению, может стать причиной появления онкологии. Все дело в повышении уровня инсулина, а развивающийся диабет увеличивает риски рака до 8 раз. К продуктам, провоцирующим онкозаболевания желудка, врач отнес и соль. Доказательством стал тот факт, что до второй половины прошлого века данный вид рака лидировал среди населения, а причина в том, что в тот период не было холодильников, поэтому для сохранения продуктов использовали соль и консервацию. Начиная с 2015 года, соль отнесли к канцерогенам наравне с колбасой, ветчиной и сосисками, а также с сигаретами и алкоголем. Мясников отметил, что в нынешнее время с раком сталкиваются курильщики (47%), неправильно питающиеся люди (20%) и те, кто столкнулся с рядом инфекций (17%).

Источник: smotrim.ru