Прохор Шаляпин похвастался жизнью за чужой счет

Прохор Шаляпин похвастался жизнью за чужой счет после свадьбы с миллионершей Татьяной Дэвис. Данное признание он сделал в TikTok на фоне пребывания возлюбленной в реанимации.

Прохор Шаляпин снял ролик в бассейне, отметив, что многие его упрекают в жизни за счет богатых дам. Артист заявил, что это не совсем правда, так как сам Господь посылает ему таких женщин, а сам он создан не для работы, а для любви, счастья, отдыха и удовольствия.

Такие заявления спровоцировали волну критики среди публики, ведь супруга Шаляпина в тяжелом состоянии попала в больницу практически сразу после свадьбы. Другие осудили его за то, что он не стремится сам зарабатывать, надеясь на финансы возлюбленной. Некоторые и вовсе отметили, что спустя какое-то время сам артист станет старым, тогда и дамам он будет неинтересен. Сам Шаляпин не стал отвечать на такие замечания, вероятно, ролик появился ради пиара и привлечения к своей персоне внимания.

Источник: woman.rambler.ru