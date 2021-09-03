Екатерина Волкова рассказала о домогательствах

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова в недавнем интервью затронула тему домогательств. Актриса призналась, что столкнулась с этим в прошлом, но ей удалось выйти из ситуации без последствий.

Екатерина Волкова считает поведение, когда человек пользуется своей властью ради удовлетворения своего интереса и желаний, «свинством и скотством». Актриса сталкивалась с подобным, но не «в лоб». Ей удавалось аккуратно уходить от намеков и знаков внимания, переводя все в шутку. После этого Волкова спокойно работала с такими людьми, не вспоминая о прошлом и сохраняя нормальные отношения.

Также с актрисой хотел познакомиться некий влиятельный человек. Волковой во время телефонного разговора рассказали об этом, но она отказалась от встреч, отметив, что замужем. Вероятно, для этого человека данный факт был неважен, а после настойчивости собеседника актриса просто бросила трубку.

Стоит отметить, что в последнее время многие актрисы и звезды шоу-бизнеса начали вспоминать о домогательствах в прошлом. Некоторые называли имена влиятельных деятелей культуры, другие рассказывали детали, но умалчивали о личности. Огромный резонанс получило признание Елены Прокловой о поступках одного режиссера, имя которого актриса не раскрыла.

Источник: www.vokrug.tv