 

Советник главы Офиса Зеленского ответил Лаврову: Мы снялись с крючка Минских соглашений

03.09.2021, 19:08, Разное
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В эфире телеканала “1+1” Алексей Арестович отметил, что Минские соглашения не упоминаются в совместной декларации американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, а значит, Незалежная больше не связана обязательствами, которые отражены в документе, подписанном несколько лет назад в столице Белоруссии.

Арестович вспомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что команда украинского лидера “извивается как может”, пытаясь перевернуть Минские соглашения. Российский дипломат говорил, что Зеленского “не должны спускать с крючка”. Советник главы Офиса президента Украины передал привет главе МИД РФ и заявил: Мы снялись с крючка Минских соглашений.

Как напомнил LIFE, Зеленский еще в июне этого года заявлял, что документ, подписанный в 2015 году в Минске, “еле жив”.

Напомним, в среду, 1 сентября, Владимир Зеленский и Джо Байденом провели переговоры в Белом доме. Американский лидер заявил, что США привержены суверенитету Украины. Главы государств обсудили “Северный поток – 2”, ситуацию в Донбассе и перспективы вступления Незалежной в НАТО.



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