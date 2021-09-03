Собянин принял решение о выплате 20 тысяч рублей ветеранам в память 80-летия Битвы под Москвой

Сергей Собянин вручил фронтовику нагрудный знак “80 лет Битвы за Москву”. Таким же будут награждены более 1,1 тысячи ветеранов ВОВ в ближайшие месяцы. Также, по словам градоначальника, к годовщине декабрьского контрнаступления будет выплачено ветеранам войны и участникам обороны столицы по 20 тысяч рублей.

Мэр Москвы рассказал, что осенью 1941-го Борис Павлович, будучи курсантом артиллерийского училища, сражался под Волоколамском. Также Уткин принимал участие в Параде Победы на Красной площади. “Вместе с боевыми товарищами он прошел путь от Москвы до Вены. В мирное время более 50 лет отдал службе в рядах Вооруженных Сил”, – отметил Собянин.

Градоначальник отметил, что сейчас Уткин – член лекторской группы Московского городского совета ветеранов, он принимает участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Во время встречи Собянин пожелал Борису Павловичу и всем здравствующим ветеранам ВОВ здоровья и бодрости духа.

“Спасибо от всех нас, ваших благодарных потомков”, – поблагодарил мэр столицы.

Ранее стало известно о том, что Сергей Собянин проголосует на выборах депутатов Государственной Думы онлайн. Также градоначальник рассказал москвичам о плюсах дистанционного голосования.