Как осенью придать своему стилю парижский шик: что из одежды будет смотреться модно

Француженки славятся особым стилем. С несколькими ключевыми базовыми элементами можно создать классический парижский стиль, который характеризует шик и роскошь. Такой наряд просто отлично подойдет для простой прогулки по парку или работы в офисе. Это вневременной образ. Вот несколько стильных вещей.

Джинсы с высокой посадкой

Когда дело касается французской моды, то нужно помнить о том, что в гардеробе обязательно должна быть пара хороших джинсов. У каждой истинной парижанки в шкафу есть хотя бы одна пара таких модных и стильных брюк. Будь то прямые, широкие или же узкие модели, все они смотрятся очень красиво и эффектно.

Чтобы выглядеть элегантно, стоит отдать предпочтение более классическим и простым вариантам джинсов, без различных разрывов, лишних украшений и дыр. Отличным выбором являются винтажные модели.

Кроме того, стоит убедиться в том, что джинсы просто идеально сидят на фигуре, а если нет, то стоит попробовать найти хорошего портного. Выбирая для себя классический образ, стоит убедиться, что каждый элемент наряда выглядит самым лучшим образом.

Белая простая рубашка

Этот элемент гардероба всегда входил в список обязательных вещей. Это универсальный предмет одежды, который можно носить множеством различных способов в абсолютно любое время года.

Осенью 2021 года дизайнеры рекомендуют завязывать ее спереди, заправлять в джинсы. Также можно надеть простую рубашку на пуговицах сверху короткого топа. Отлично смотрится вместе с классическими вариантами брюк для создания привлекательного офисного образа. Лучше всего выбирать шелковую, хлопковую или же льняную рубашку.

Шелковый шарф

Шикарный шелковый шарф является просто неотъемлемой частью классической парижской моды. Они помогут практически мгновенно сделать образ роскошным и эффектным.

Этот аксессуар помогает добавить ярких красок простому белому верху и поможет женщине выглядеть просто роскошно. Важным плюсом шелкового шарфа является его универсальность.

Туфли на широком блочном каблуке

Истинную француженку просто невозможно себе представить без такой обуви, так как женщины в этой стране практически не ходят на высоких каблуках. Вымощенные булыжником улочки и шпильки не слишком хорошо сочетаются.

Туфли на широком блочном каблуке является вневременным вариантом, но помогают сделать образ стильным. Это намного комфортнее, чем высокие шпильки.

Нюдовая или черная пара классических туфель является универсальным вариантом. Однако при желании можно выбрать для себя что-то более смелое и яркое. Например, можно выбрать красные модели или с леопардовым принтом.

Сумка и обувь одинакового тона

Дизайнеры до сих пор не могут решить вопрос относительно того, должны ли обязательно сумка и обувь быть одного оттенка.

Многие представительницы слабого пола говорят о том, что выбор одного цвета является моветоном. Однако зачастую француженки стараются подбирать для себя сумку и обувь одного цвета, особенно если они базовых оттенков. Правда лучше всего сыграть на контрасте и выбрать разные материалы изделий.