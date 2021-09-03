 

Суд обязал киевскую полицию открыть уголовное дело о нападении на Порошенко

03.09.2021, 18:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПечерский районный суд Киева удовлетворил жалобу на бездействие правоохранительных органов и обязал полицию зарегистрировать уголовное дело по факту нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил депутат Киевсовета из фракции партии Порошенко «Евросолидарность» Виктор Кононенко.

«Печерский райсуд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления Нацполиции в г. Киеве и обязал их зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля», – написал депутат в Facebook.

Адвокаты Порошенко, свидетели нападения, в частности, Кононенко подали в Печерский суд жалобу на бездействие полиции. Адвокат экс-президента Игорь Головань уверен, что нападение на бывшего украинского лидера организовала действующая власть. Вместе с тем, украинские власти считают это происшествие бытовым хулиганством.

Напомним, у входа в метро в Киеве, когда экс-глава государства направлялся в правительство, его облили зеленкой. До инцидента Порошенко участвовал в «Марше защитников Украины».

Порошенко возложил вину лично на президента Украины Владимира Зеленского. Обратившись к Зеленскому, он призвал не пытаться остановить его политическую деятельность подобными акциями.



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