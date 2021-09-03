Директор школы в Хабаровске решила уволиться после исполнения учительницей танца живота

Директор хабаровской школы Татьяна Строкова подала заявление об уходе после сообщений о проверке учреждений из-за танца живота от преподавателя на школьной линейке, пишут СМИ.

«Служебная проверка в отношении руководства учреждения продолжается. По состоянию на 2 сентября ею представлена объяснительная, а также написано заявление об увольнении по собственному желанию с 3 сентября, которое не удовлетворено», – цитирует сообщение управления образования Хабаровска портал DVHAB.ru.

Там добавили, что решение об увольнении примут после встречи с коллективом школы и родителями, а также после завершения проверки. В самой школе комментировать ситуацию не стали.

Ранее в Сети появилась видеозапись фрагмента с торжественной линейки, посвященной Дню знаний, которая проходила в одной из школ Хабаровска. На нем девушка в откровенном наряде исполнила перед учениками танец живота. Пользователи оказались шокированы выступлением.

Оказалось, что перед учениками станцевала педагог дополнительного образования Юлия Марченко. Она объяснила свой поступок.