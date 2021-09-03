 

Причиной массовой драки гастарбайтеров в Петербурге оказался спор о переводе поэмы Фирдоуси

03.09.2021, 18:51, Разное
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Вечером в пятницу на окраине Санкт-Петербурга произошла массовая драка между выходцами из Таджикистана и Узбекистана. Причиной столкновения оказались расхождения в трактовке перевода поэмы персидского поэта Фирдоуси.

Хаким Абдулькасим Фирдоуси Туси жил на рубеже первого и второго тысячелетий в Саманидском царстве, на территории нынешнего Ирана. Народ, живший в этих местах, впоследствии разделился на несколько этносов, в том числе узбекский и таджикский, что породило не только споры о национальной идентичности Фирдоуси, но и различное понимание смысла написанной на персидском языке исторической части поэмы Шахнаме, которую поэт писал около 35 лет.

«3 сентября в закусочной «Хабиби» во Фрунзенском районе Петербурга слесарь-сантехник Жилкомсервиса №2 Анушервон Бехрузов в присутствии узбекских коллег зачитывал выдержки из своей кандидатской диссертации, посвящённой переводам одного из таджикских писателей. Это спровоцировало дискуссию, а затем конфликт, в котором приняли участие работники Жилкомсервиса и соседней стройки», – сообщает ГУВД Петербурга.

По оценкам полиции, в драке приняло участие более ста человек. Они использовали куски арматуры, камни, сантехнический инструмент. 25 человек задержано, 14 госпитализировано. Рукопись и автореферат диссертации Анушервона Бехрузова «Зависимость семантики отглагольных прилагательных в поэме Фирдоуси «Шахнаме» от утраченных при переводе персидских надстрочных знаков» изъяты и переданы на экспертизу в ФСБ.

Во избежание повторения инцидента петербургская полиция категорически запретила проведение диспута о творчестве поэта Низами Гянджеви, жившего в XIII веке нашей эры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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