 

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении бывшему “министру ДНР” из Одессы

03.09.2021, 18:44, Новости дня
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В ходе досудебного расследования установлено, что с ноября 2014 года по март 2015-го подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, занимал так называемую должность “министра государственной безопасности “ДНР”.

По данным правоохранителей, в его обязанности входило выявление, предупреждение и пресечение разведывательной деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, направленной на нанесение ущерба террористической организации “ДНР”. Он занимался ведением внешней разведки с территории, находящейся под контролем российских оккупантов. Также подозреваемый проводил мероприятия по поддержке мобилизационной готовности боевиков и выявлению проукраински настроенных граждан в ОРДЛО.

“Кроме того, в период “управления” подозреваемым псевдоминистерством на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке продолжила функционировать так называемая “база МГБ”, на территории которой незаконно, нарушая законы и обычаи войны, удерживали гражданских лиц и военнослужащих ВСУ”, – говорится в сообщении.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив картины и инсталляции фонда, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” граждане сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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