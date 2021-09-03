3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня в мире отмечают День небоскреба. Первый в истории человечества небоскреб был построен в 1885 году в Чикаго и насчитывал невиданные по тем временам 10 этажей. Это было здание страховой компании The Home Insurance Building. Автором проекта являлся американский архитектор Уильям Ле Барон Дженни. Здание просуществовало до 1931 года и было разрушено.

На сегодняшний день самым высоким зданием в мире считается “Бурдж-Халифа” в Дубае. Высота небоскреба – 828 м, в нем 163 этажа.

Согласно европейским стандартам, которые действуют и в Украине, сооружения высотой от 25 этажей считаются высотками. По данным портала nerukhomi.ua, в пятерку самых высоких зданий Украины входят жилые комплексы (ЖК) “Корона” на Левом берегу Киева, столичный ЖК Jack House, а также бизнес-высотки “Парус” и Gulliver в центре Киева.

В православной традиции сегодня именины у Авраама, Александра, Ефрема, Игнатия, Павла, Марфы и Феоклиты.

Согласно народным приметам:

если сегодня ясный день – будет еще четыре недели хорошей и солнечной погоды;

по ветру судили о погоде на ближайшее время: северный – похолодает, южный – к теплу, западный – к солнечной погоде, западный – к дождю;

верхушки берез пожелтели – к ранней осени. Если дерево снизу желтеть начало, то бабье лето длинным будет, а холода наступят нескоро.

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