“Неожиданно”, “Ох и классные”, “Просто будь счастлива”. Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом

“Эксклюзив, которого никто не ждал. Уже совсем скоро узнаете все горячие подробности”, – говорится в публикации.

Отвечая на вопросы подписчиков, редакторы страницы отметили, что артист обнимает за плечи журналиста передачи Викторию Курочку.

Завгородний и Курочка позируют в кадре, глядя в глаза друг другу.

“Неожиданно” – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Это же фото в то же время было опубликовано и на странице Курочки в Instagram.

“Ох и классные”, – отреагировали на фото подписчики журналистки.

“Просто будь счастлива”, – пожелали Курочке фолловеры.

“Спасибо”, – отреагировала журналистка.

Сам Позитив не комментировал этот снимок на странице Курочки.

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Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Контекст:

Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы “Время и Стекло”, которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года группа объявила о распаде. Сейчас он выступает в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой также является Потап.

24 апреля 2021 года в эфире передачи “Світське життя” на “1+1” Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с женой, дизайнером Анной Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались после 13 лет совместной жизни.

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