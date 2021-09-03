 

“Неожиданно”, “Ох и классные”, “Просто будь счастлива”. Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом

03.09.2021, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Эксклюзив, которого никто не ждал. Уже совсем скоро узнаете все горячие подробности”, – говорится в публикации.

Отвечая на вопросы подписчиков, редакторы страницы отметили, что артист обнимает за плечи журналиста передачи Викторию Курочку. 

Завгородний и Курочка позируют в кадре, глядя в глаза друг другу.

“Неожиданно” – написали в комментариях пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Это же фото в то же время было опубликовано и на странице Курочки в Instagram. 

“Ох и классные”, – отреагировали на фото подписчики журналистки.

“Просто будь счастлива”, – пожелали Курочке фолловеры.

“Спасибо”, – отреагировала журналистка.

Сам Позитив не комментировал этот снимок на странице Курочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Контекст:

Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы “Время и Стекло”, которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года группа объявила о распаде. Сейчас он выступает в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой также является Потап.

24 апреля 2021 года в эфире передачи “Світське життя” на “1+1” Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с женой, дизайнером Анной Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались после 13 лет совместной жизни. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / В США от COVID-19 скончался конгрессмен

16.06 / CBS NEWS – большинство американцев хотят от Байдена жёсткой позиции в отношении Путина

31.10 / Ливан ввел комендантский час на фоне распространения коронавируса

26.03 / “Ох, жесть”, “Через фото больно от этих ожогов”. Jerry Heil шокировала подписчиков загаром

27.03 / В мире сделали более 518 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

21.08 / “Опасно для жизни окружающих”. Полиция нашла вещество, которым отравили Навального – супруга

28.06 / Патрушев заявил о возвращении средневекового принципа «кто сильнее, тот и прав»

19.08 / Натурализованный бразилец Марлос завершил карьеру в сборной Украины по футболу

20.01 / Величину прожиточного минимума установили в Москве

09.09 / В Минске силовики взломали дверь квартиры Колесниковой и провели обыск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика