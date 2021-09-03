“Неожиданно”, “Ох и классные”, “Просто будь счастлива”. Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
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“Эксклюзив, которого никто не ждал. Уже совсем скоро узнаете все горячие подробности”, – говорится в публикации.
Отвечая на вопросы подписчиков, редакторы страницы отметили, что артист обнимает за плечи журналиста передачи Викторию Курочку.
Завгородний и Курочка позируют в кадре, глядя в глаза друг другу.
“Неожиданно” – написали в комментариях пользователи сети.
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Это же фото в то же время было опубликовано и на странице Курочки в Instagram.
“Ох и классные”, – отреагировали на фото подписчики журналистки.
“Просто будь счастлива”, – пожелали Курочке фолловеры.
“Спасибо”, – отреагировала журналистка.
Сам Позитив не комментировал этот снимок на странице Курочки.
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Контекст:
Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы “Время и Стекло”, которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года группа объявила о распаде. Сейчас он выступает в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой также является Потап.
24 апреля 2021 года в эфире передачи “Світське життя” на “1+1” Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с женой, дизайнером Анной Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались после 13 лет совместной жизни.
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