За 10 дней Паралимпиады в Токио Украина завоевала 94 медали

В течение пятницы украинцы завоевали в Токио четыре золотые медали, пять серебряных и одну бронзовую.

По качеству наград Украина в медальном зачете находится на пятом месте. Лидируют Китай (85 золотых наград), Великобритания (37), США (34 золотых и 34 серебряных) и сборная Паралимпийского комитета РФ (34 золотых и 29 серебряных).

По итогам предыдущего соревновательного дня украинцы были пятыми.

Скриншот: paralympic.org

По количеству наград Украина в медальном зачете Паралимпиады находится на четвертом месте. Больше медалей завоевали представители Китая (184), Великобритания (111) и команда Паралимпийского комитета РФ (107).

Всего награды имеют уже 84 сборных.

Скриншот: paralympic.org

3 сентября золотые награды для сборной Украины завоевали пловцы Денис Остапченко (200 метров вольным стилем) и уже пятикратный чемпион Токио 2020 Максим Крипак (200 метров комплексным плаванием), легкоатлетка Зоя Овсий (метание клаба, то есть булавы) и Сергей Емельянов (заплыв на байдарках).

Серебро взяли пловец Андрей Трусов (50 метров баттерфляем), велосипедист Егор Дементьев (групповая гонка по шоссе), легкоатлеты Людмила Данилина (бег на 1500 метров) и Николай Жабняк (метание диска), а также Николай Синюк (гонки на байдарках).

Единственная сегодня бронза завоевана для Украины пловцом Денисом Дубровым в заплывах на 100 метров баттерфляем.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

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