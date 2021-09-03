 

Обнаружено еще одно неудобство в Windows 11

03.09.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как оказалось, в новой операционной системе Windows 11 сложно удалять программы через «Панель задач». Эксперты и пользователи удивлены такому «усовершенствованию», отмечая, что такая возможность все-таки осталась.

Очевидно, что разработчики из Microsoft не хотели сокращать функционал или же создавать неудобства для своих же клиентов. Речь идет о банальных недоработках и ляпах, которые были заметны и в прошлых версиях фирменной операционки. Помните, что в последние годы происходило с «десяткой»?

К сожалению, у Microsoft вошло в привычку выпускать на рынок сырые продукты, говорят специалисты. Часто то, что в действительности является тестовой версией, выдают за проверенную сборку. Но шила в мешке, как известно, не утаить.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в новых обстрелах

19.01 / МИД Украины приветствовал санкции США против “Северного потока – 2”

26.05 / Власти Беларуси подозревают девушку Протасевича в организации массовых беспорядков

13.12 / ВМС Украины получили плавучий причал для катеров

11.07 / Россияне назвали бюджет хорошего отпуска

29.11 / Загадочный металлический монолит, найденный в пустыне США, исчез

03.09 / Маск подтвердил «серьёзную атаку» на Tesla, в которой обвиняют россиянина

07.01 / В Конгрессе США заявили о подготовке импичмента Трампа

30.11 / Степанов после проверки в больницах заявил, что “некоторых руководителей уволил бы сегодня с утра”

12.02 / Украина и ЕС хотят подписать Соглашение о совместном авиапространстве “как можно раньше в 2021 году”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика