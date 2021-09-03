Обнаружено еще одно неудобство в Windows 11

Как оказалось, в новой операционной системе Windows 11 сложно удалять программы через «Панель задач». Эксперты и пользователи удивлены такому «усовершенствованию», отмечая, что такая возможность все-таки осталась.

Очевидно, что разработчики из Microsoft не хотели сокращать функционал или же создавать неудобства для своих же клиентов. Речь идет о банальных недоработках и ляпах, которые были заметны и в прошлых версиях фирменной операционки. Помните, что в последние годы происходило с «десяткой»?

К сожалению, у Microsoft вошло в привычку выпускать на рынок сырые продукты, говорят специалисты. Часто то, что в действительности является тестовой версией, выдают за проверенную сборку. Но шила в мешке, как известно, не утаить.