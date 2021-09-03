 

Запрет ментоловых сигарет может спасти сотни тысячей жизней в перспективе

03.09.2021, 18:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Прошлой весной Американская академия педиатрии обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с требованием запретить ментоловые сигареты в связи с тем, что они пользуются повышенным спросом у детей и подростков. В FDA сообщили, что эта мера может быть реализована, но лишь в том случае, если ее эффективность будет научно подтверждена.

Чтобы представить эти доказательства, ученые Мичиганского университета создали имитационную модель современных тенденций в потреблении разных видов сигарет. Они разработали гипотетический сценарий запрета ментоловых сигарет начиная с 2021 года, основываясь на экспертной оценке потенциального воздействия курения на здоровье населения. Затем исследователи сравнили разницу между смертностью и совокупным числом потерянных лет жизни до 2060 года в случае введения запрета и его отсутствия.

Как бросить курить?

 

Бросать курить легко, мы все это делали сто раз. И все же, как отказаться от пагубной привычки навсегда? 

Читать статью

Ученые обнаружили, что отказ от производства ментоловых сигарет приведет к снижению уровня курения в США на 15% уже к 2026 году. Количество смертей среди курильщиков уменьшится примерно на 5%, а количество потерянных лет — на 8,8%. В течение 40 лет с помощью запрета на ментоловые сигареты будет спасено не менее 650 тысяч жизней американцев.

«Результаты показывают, что запрет на ментол будет способствовать отказу от курения, либо переходу к более безопасным продуктам, таким как электронные сигареты», — сообщили авторы исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Наташа Королева призналась, что увела Игоря Николаева из семьи

26.07 / Названы три наиболее быстрых серийных внедорожника

12.10 / Ученый нашли способ создать на Земле магнитное поле мощностью, как у чёрной дыры

18.11 / Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке

21.10 / В России представлен телефон-танк с градусником BQ 2824 Tank T

15.12 / Все четверо погибли сразу – Личное мнение

03.11 / Мнение: Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру?

02.05 / Нефть, газ и медные трубы

10.06 / Бывший игрок КВН Константин Обухов назвал условие для закрытия программы

17.07 / Катастрофа стиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика