Запрет ментоловых сигарет может спасти сотни тысячей жизней в перспективе



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Прошлой весной Американская академия педиатрии обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с требованием запретить ментоловые сигареты в связи с тем, что они пользуются повышенным спросом у детей и подростков. В FDA сообщили, что эта мера может быть реализована, но лишь в том случае, если ее эффективность будет научно подтверждена.

Чтобы представить эти доказательства, ученые Мичиганского университета создали имитационную модель современных тенденций в потреблении разных видов сигарет. Они разработали гипотетический сценарий запрета ментоловых сигарет начиная с 2021 года, основываясь на экспертной оценке потенциального воздействия курения на здоровье населения. Затем исследователи сравнили разницу между смертностью и совокупным числом потерянных лет жизни до 2060 года в случае введения запрета и его отсутствия.

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Ученые обнаружили, что отказ от производства ментоловых сигарет приведет к снижению уровня курения в США на 15% уже к 2026 году. Количество смертей среди курильщиков уменьшится примерно на 5%, а количество потерянных лет — на 8,8%. В течение 40 лет с помощью запрета на ментоловые сигареты будет спасено не менее 650 тысяч жизней американцев.

«Результаты показывают, что запрет на ментол будет способствовать отказу от курения, либо переходу к более безопасным продуктам, таким как электронные сигареты», — сообщили авторы исследования.