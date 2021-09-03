Das Erste – ЕС может создать свои войска быстрого реагирования в 2022 году

Ряд стран ЕС высказались в поддержку создания европейских войск быстрого реагирования, пишет Das Erste. Говоря об опыте Афганистана, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Европе как никогда прежде нужна более сильная оборона. Отмечается, что на данный момент ФРГ разрабатывает соответствующий концепт, который может воплотиться в жизнь в начале 2022 года.



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На встрече министров обороны стран ЕС в Словении речь шла об Афганистане, пишет Das Erste: говорили о «тяжёлом поражении», «провале» и о том, что такой исход не должен остаться без последствий. «Ещё никогда не было столь очевидно, что нам требуется более сильная европейская оборона», — приводит издание слова верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

Боррель не был одинок в своём мнении, отмечает Das Erste: многие говорили о том, что ЕС должен стать более независимым и не полагаться в такой же степени на США в случае ещё одного кризиса. По мнению главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, от этого будет зависть уровень доверия к ЕС. Кроме того, Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что рост оборонительной самостоятельности ЕС должен рассматриваться не как альтернатива НАТО, а как намерение Европы самой стать сильнее. «Это необходимо. Мы видели и выучили это в Афганистане», — заявила политик.

Как пишет Das Erste, горький опыт Афганистана придал новый импульс старой идее: целый ряд стран ЕС выступил за создание войск быстрого реагирования. По словам министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, для создания таких войск хватает материалов и солдат, но недостаточно политической воли.

Чтобы обойти необходимость консенсуса, создание войск быстрого реагирования планируется передать в руки «коалиции желающих», пишет издание. При этом возможные будущие операции всё равно будут требовать согласования от всех стран — членов ЕС.

В данный момент Германия работает над соответствующим концептом, пишет Das Erste. Франция, Португалия и Нидерланды выразили свою поддержку проекту. За создание войск быстрого реагирования высказался и министр обороны Словении Матей Тонин, который предложил использовать принцип обычного большинства, а не консенсуса для одобрения операций войск быстрого реагирования. Как пишет издание, возможной датой воплощения проекта в жизнь является начало 2022 года.