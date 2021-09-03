 

Bloomberg – пробыв год на посту премьер-министра Японии, Суга фактически объявил о своей отставке

03.09.2021, 18:22, Новости дня
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Спустя почти ровно год после вступления в должность премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга объявил, что не будет переизбираться на пост главы правящей Либерально-демократической партии. И фактически это означает, что политик перестанет занимать пост премьер-министра, пишет Bloomberg. Как объяснил Суга, рейтинги которого в последнее время значительно упали, он не может совмещать предвыборную кампанию с главным направлением своей работы — борьбой с коронавирусом.


Reuters

Так и не сумев взять ситуацию с коронавирусом под контроль, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что не намерен переизбираться на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), пишет Bloomberg. Это означает, что и должность премьер-министра политик вскоре занимать уже не будет, и теперь за несколько недель до всеобщих парламентских выборов партии придётся найти себе нового лидера. 

 

Как заявил журналистам Суга в пятницу 3 сентября, он не может заниматься предвыборной кампанией, одновременно пытаясь бороться с распространением COVID-19. Таким образом его пребывание на посту премьер-министра завершается почти ровно через год после того, как политик заступил в должность. Из-за сильного положения партии в парламенте новый лидер ЛДП практически автоматически станет следующим премьер-министром. 

 

«С тех пор как я занял пост премьер-министра год назад, приоритетом моей работы была борьба с коронавирусом. Однако совмещение этих усилий с предвыборной кампанией потребовало бы огромных сил. Я осознал, что не могу заниматься двумя направлениями сразу и мне нужно выбрать что-то одно», — объяснил 72-летний Суга в кратком заявлении. На дополнительные вопросы журналистов японский лидер отвечать не стал. 

 

Внезапные новости об отставке премьер-министра заставили многих гадать о том, кто же займёт его место. По данным местных СМИ, одним из претендентов на лидерство в ЛДП является бывший министр иностранных дел Таро Коно, который сейчас отвечает за вакцинацию в стране. Как показывают опросы, избиратели также поддерживают кандидатуру 64-летнего Сигеру Исибы, бывшего министра обороны. 

 

Bloomberg напоминает, что рейтинги действующего премьер-министра значительно упали из-за того, как он справляется с самой сложной для Японии волной коронавируса, которая по времени совпала с проведением Олимпиады в Токио. 

 

«Действующий премьер-министр решил оставить свой пост, потому что, на мой взгляд, он устал от постоянного давления, связанного с вызванными коронавирусом проблемами. Это будут очень яркие выборы, потому что они думают, что это хороший шанс заполучить пост премьер-министра», — прокомментировал профессор Университета Сицзуоки и эксперт по делам управления Сейдзиро Такесита. 

 

Как отметили японские СМИ, ссылаясь на источник, близкий к администрации премьер-министра, Суга принял решение отказаться от лидерства в ЛДП, поскольку его попытки организовать перестановки в партийном руководстве столкнулись с сопротивлением. Вот что заявил журналистам об отставке Суги влиятельный генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никай: «Честно говоря, я удивлён. Но уверен, что он принял это решение, как следует всё обдумав». 

 

Несмотря на критику в адрес действующего лидера и коррупционные скандалы в его администрации, экс-премьер Синдзо Абэ заявил, что его преемник и бывший главный помощник «блестяще» проявил себя на посту.



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