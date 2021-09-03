 

Telegraph – талибы назвали Китай своим главным партнёром

03.09.2021, 18:22, Новости дня
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Официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид назвал Китай их «главным партнёром» на международной арене, пишет The Daily Telegraph. Он также сообщил о готовности Пекина «инвестировать и восстанавливать» Афганистан.


Reuters

«Талибан»* объявил Китай своим ближайшим союзником, назвав Поднебесную «главным партнёром» в международном сообществе, пишет The Daily Telegraph.

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что Пекин «готов инвестировать и восстанавливать» Афганистан. Он также выразил надежду на то, что Китай откроет для их страны ворота на мировые рынки.

Его заявления на сегодняшний день стали самым чётким указанием на дипломатическое направление, в котором движется «Талибан», а также на то, как группировка намеревается разрешить экономический кризис, больно бьющий по Афганистану.

Муджахид добавил, что китайцы возродят добычу и производство меди в Афганистане, и выразил своё восхищение проектом «Один пояс — один путь», в рамках которого Китай предоставляет значительные кредиты другим странам в качестве инвестиций в их инфраструктуру.

Западные критики, между тем, называют эту инициативу Пекина «долговой ловушкой», которая помогает КНР расширять геополитическое влияние. Однако китайская сторона отвергает эти обвинения.

Заявление высокопоставленного представителя «Талибана» прозвучало на фоне того, как министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон «не признает талибов в обозримом будущем».
 
Рааб отметил, что существуют «важные возможности для взаимодействия и диалога», но предупредил, что до признания нового афганского режима в качестве законного правительства ещё далеко, пишет The Daily Telegraph.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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