 

Лариса Долина жестко ответила хейтерам на критику ее творчества

03.09.2021, 18:18, Разное
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В своем микроблоге Instagram Лариса Долина жестко ответила на критику хейтеров. Певица заявила, что она «прекрасно знает себе цену и никогда сама не была собой полностью довольна».
Комментарии хейтеров вывели артистку из себя, поэтому она написала длинный пост-обращение. По словам Ларисы Долиной, на ее страницу попали «случайные люди, которые считают, что их некомпетентное мнение будет услышано». Она попросила хейтеров успокоится и заявила, что достаточно самокритична. Если бы артистка продолжала самокопание и «грызню внутри себя», то ничего толкового не получилось бы.

Лариса Долина отметила, что она прекрасно знает как свои достоинства, так и недостатки. По ее словам, «одна дама написала, что исполнение рок-музыки певицей похоже на ресторанное». Артистка считает, что это «огромная похвала», так как работа в ресторане показывает профессионализм вокалиста. Однако что ей петь и каким голосом, она будет выбирать самостоятельно.

Недавно известная джазово-эстрадная певица попробовала себя в различных жанрах музыки. Лариса Долина удивила поклонников, когда неожиданно для всех начала читать рэп.



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