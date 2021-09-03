Лариса Долина жестко ответила хейтерам на критику ее творчества

В своем микроблоге Instagram Лариса Долина жестко ответила на критику хейтеров. Певица заявила, что она «прекрасно знает себе цену и никогда сама не была собой полностью довольна».

Комментарии хейтеров вывели артистку из себя, поэтому она написала длинный пост-обращение. По словам Ларисы Долиной, на ее страницу попали «случайные люди, которые считают, что их некомпетентное мнение будет услышано». Она попросила хейтеров успокоится и заявила, что достаточно самокритична. Если бы артистка продолжала самокопание и «грызню внутри себя», то ничего толкового не получилось бы.

Лариса Долина отметила, что она прекрасно знает как свои достоинства, так и недостатки. По ее словам, «одна дама написала, что исполнение рок-музыки певицей похоже на ресторанное». Артистка считает, что это «огромная похвала», так как работа в ресторане показывает профессионализм вокалиста. Однако что ей петь и каким голосом, она будет выбирать самостоятельно.

Недавно известная джазово-эстрадная певица попробовала себя в различных жанрах музыки. Лариса Долина удивила поклонников, когда неожиданно для всех начала читать рэп.