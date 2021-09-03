 

Юрий Лоза рассказал о размере своей пенсии

03.09.2021, 18:18, Разное
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Музыкант Юрий Лоза в рамках интервью пояснил о своей пенсии. Артист каждый месяц получает на рассчетный счет 16 тысяч рублей. Эта сумма удивила россиян, поскольку является довольно низкой.
Недавняя социальная доплата размере 10 тысяч рублей, введенная по инициативе Владимира Путина, станет весомой прибавкой к стандартной пенсии. Если бы Лоза получат 16 миллионов, то единовременное пособие не имело бы абсолютно никакого значения. Однако в месяц на его карту поступает сумма в 16 тысяч рублей.

Лоза пояснил журналистам, на что потратит данную помощь. На эти средства музыкант планирует купить еду или же одежду. Также эту сумму можно потратить на заправку автомобиля.

Источник: vm.ru



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