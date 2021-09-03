Ученые: Внешний вид ног может определить ранний риск смерти

Немецкие исследователи утверждают, что определить риск ранней смерти можно по внешнему виду ног человека. Исследования с участием почти 15 тысяч человек показали взаимосвязь состояния нижних конечностей и долголетия.

Материалы о результатах исследования ученых из Центра тромбоза и гемостаза при Университете Майнца и Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований обнародовало издание European Heart Journal. В статье рассказывается об установлении экспертами взаимосвязи между рядом заболеваний ног и долголетием. Многие серьезные проблемы проявляются не только болезненной симптоматикой, слабостью и недомоганием, но и внешними признаками. Так, расширенные варикозом вены и сосудистые «звездочки» чаще всего сигнализируют о повышенной опасности заболеваний сердца и сосудистой системы.

При этом стоит отметить, что ранее такого рода проблемы считались в большей степени эстетическими или недугом местного характера. Однако медики из центра тромбоза уверены, что именно хроническая венозная недостаточность, или ХВН, является своеобразным маркером сердечно-сосудистых расстройств и преждевременного летального исхода. Свои доводы исследователи аргументируют на основании анализа состояния здоровья порядка 15 тысяч человек. Вероятность развития ХВН также повышается по мере старения.

Стоит отметить, что такое заболевание отмечается сейчас у почти 20 процентов населения возрастом 40-50 лет. У людей от 70 до 80 лет проблему варикоза диагностируют в двух из трёх случаев. Более подвержены такой проблеме женщины. Важным в исследовании является и то, что тяжёлые болезни сосудов и сердца на 60 процентов чаще фиксируются у лиц со слабыми венами. Также у них вдвое выше, чем у людей с крепким здоровьем, шансы получить сердечную недостаточность, приступ, фибрилляцию или инсульт в течение уже ближайших десяти лет. Показатели общей летальности от всех причин существенно больше у людей с ХВН, независимо от остальных критериев, вроде гендера или возраста.

Источник: ufatime.ru