Проблемы со здоровьем: Михалкова раскрыла причину экстремального похудения

Недавно звезда сериала “Обычная женщина” Анна

Михалкова удивила общественность преображением. 47-летняя актриса очень быстро сбросила

вес и стала обладательницей точеной фигурки. С тех пор поклонники постоянно

делают актрисе комплименты и пытаются выведать у нее секрет экстремального похудения.

Наконец Михалкова раскрыла фанатам тайну. По словам

знаменитости, лишние килограммы ушли на фоне болезни.

Однажды Михалкова купила с рук сметану и

творог. Продукты оказались заражены. Попробовав их, актриса заработала

серьезные проблемы со здоровьем.

“И далее удивительный мир бактериальной инфекции,

которая чувствует себя как дома и совершенно не хочет с вами прощаться”, – с юмором

поведала Анна в личном “Инстаграм”.

Анне Михалковой пришлось пройти длительное лечение. Она пила много лекарств, среди которых были и антибиотики, а также соблюдала прописанную врачом диету. Анна добавила также, что недуг уже поборола и чувствует себя

прекрасно.

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Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)

Знаменитость опубликовала свежее фото, на котором

запечатлена в гримерной. В кадре Анне делают прическу.

Отметим, накануне завершились съемки сериала “Номинация”.

Анна Михалкова и ее сестра Надежда Михалкова сыграли в ленте главные роли. Для Надежды

проект – режиссерский дебют.