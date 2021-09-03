 

Проблемы со здоровьем: Михалкова раскрыла причину экстремального похудения

03.09.2021, 18:16, Разное
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Недавно звезда сериала “Обычная женщина” Анна
Михалкова удивила общественность преображением. 47-летняя актриса очень быстро сбросила
вес и стала обладательницей точеной фигурки. С тех пор поклонники постоянно
делают актрисе комплименты и пытаются выведать у нее секрет экстремального похудения.

Наконец Михалкова раскрыла фанатам тайну. По словам
знаменитости, лишние килограммы ушли на фоне болезни.

Однажды Михалкова купила с рук сметану и
творог. Продукты оказались заражены. Попробовав их, актриса заработала
серьезные проблемы со здоровьем.

“И далее удивительный мир бактериальной инфекции,
которая чувствует себя как дома и совершенно не хочет с вами прощаться”, – с юмором
поведала Анна в личном “Инстаграм”.

Анне Михалковой пришлось пройти длительное лечение. Она пила много лекарств, среди которых были и антибиотики, а также соблюдала прописанную врачом диету. Анна добавила также, что недуг уже поборола и чувствует себя
прекрасно.

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Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)

Знаменитость опубликовала свежее фото, на котором
запечатлена в гримерной. В кадре Анне делают прическу.

Отметим, накануне завершились съемки сериала “Номинация”.
Анна Михалкова и ее сестра Надежда Михалкова сыграли в ленте главные роли. Для Надежды
проект – режиссерский дебют.



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