 

Единовременную выплату получили более 30 миллионов пенсионеров – “Единая Россия”

03.09.2021, 18:16, Разное
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Премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства сообщил, что со вчерашнего дня начались единовременные выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. По его словам, для этого из бюджета было выделено 430 миллиардов рублей. Таким образом правительство исполнило поручение, которое дал президент РФ Владимир Путин на съезде “Единой России”.

Также на сайте партии приводятся слова председателя правительства о том, что единовременную выплату получат 30 миллионов пенсионеров. Для получения 10 тысяч рублей не нужно подавать заявления или иные документы. Отмечается, что из единовременной выплаты невозможно взыскать средства по исполнительным документам и решениям судов.

Кроме того, Мишустин отметил, что более 21 миллиарда рублей
будет направлено
пенсионерам, которые проходили военную и приравненную к ней службу.

Единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов начнутся на следующей неделе. Также по 10 тысяч получат пенсионеры силовых ведомств. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании кабмина.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате военнослужащим и пенсионерам силовых ведомств на этой неделе. Текст документа появился на сайте главы государства.



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