 

Космодром “Восточный” перенесут под Хабаровск

03.09.2021, 18:11, Разное
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В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), проходившего во Владивостоке, по инициативе президента Владимира Путина было подписано соглашение между госкорпорацией “Роскосмос” и Хабаровской краевой администрацией о переносе в район Хабаровска космодрома “Восточный”. 

Как сообщили в госкорпорации, после череды неудач, преследовавших строительство космодрома, уже несколько лет подряд, руководство “Роскосмоса” обратилось к экспертам с просьбой об обследовании района космодрома на предмет аномалий. 

По результатам исследования было рекомендовано перенести стройку в более спокойное место из-за наличия огромного числа искаженных силовых линий, заявили эксперты. 

По словам Дмитрия Рогозина, теперь он понимает, в чем были причны огромной коррупции, брака в строительстве, воровства и затягивания сроков. После разговора на полях ВЭФ главы “Роскосмоса”, президента России Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева было принято решение об уникальном переносе уже построенных конструкций на новую площадку недалеко от Хабаровска, на расстояние примерно в 600 км.

Для реализации проекта будет построена не имеющая аналогов в мире ультраширококолейная железная дорога. Все уже существующие здания и конструкции космодрома будут доставлены в собранном виде на новый полигон. Примерная стоимость проекта оценивается примерно в 5 трлн рублей. 

К проекту уже готовы подключиться ведущие российские компании “Ростех”, РЖД, “Роснефть” и “Газпром” и “Московский школьник”. По мнению главы Роскосмоса, перенос космодрома в новое место поможет решить все проблемы и наконец достроить его и сдать в эксплуатацию. Президент Владимир Путин и глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв отметили, что решение поможет решить проблему оттока квалифицированных кадров из Дальневосточного федерального округа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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