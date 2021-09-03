Коробку для завтрака, пенал и надежду на спокойную жизнь: что еще ребенок теряет в первые учебные дни

Помните свои школьные годы? Ведь не было ни одного дня, особенно в первом классе, чтобы вы ничего не потеряли, правда? Тогда казалось, что проблема существует только у вас, однако опыт показывает, что все первоклашки что-нибудь да теряют. Вот список самых нужных вещей, которые могут быть потеряны в ближайшие две недели.

Джемпер

Пожалуй, без этой вещи ваш ребенок может придти домой из школы уже в первые несколько дней. После проведенного в платьях и майка лета у малыша еще не выработалась привычка следить и одеваться в несколько вещей одновременно. Потому будьте готовы, что джемпер будет скучать на игровой площадке или в классе на вешалке, но никак не дома. И цена вещи тут не имеет никакого значения. Поэтому покупать вещи дорогие в первый класс не стоит.

Галстук

Сейчас в большинстве школ предусмотрена индивидуальная форма с галстуками, как для девочек, так и для мальчиков. Главное – еще одна вещь, которую осень легко потерять, потому что самостоятельно завязывать ребенок его не умеет, и ему проще положить галстук в портфель или на стол, откуда он необыкновенным образом сразу же исчезает.

Спортивная обувь

Спортивная обувь, как и сменная, выбирается очень тщательно и надолго, однако теряется буквально за два дня. Посчитайте, сколько раз вы сами в детстве приносили домой один кроссовок, и будьте готовы к аналогичному результату с вашим ребенком. Обязательно ищите обувь в классе и раздевалке, чтобы ребенок видел, что наши не достаются просто так и нужно уметь о них заботиться.

Ланч-бокс

Коробочка, специально купленная для того, чтобы брать с собой вкусный перекус, может быть объектом вожделения для других учеников а также отличной вещицей для игр. Специалисты советуют поступить наоборот: сначала упаковать еду в простые пластиковые или бумажные пакеты, которые не жалко потерять, а затем, когда ребенок освоится в школе, можно выбрать и ланч-бокс.

Пенал для карандашей

Как бы тщательно вы ни выбирали для своего ребенка оригинальные школьные принадлежности, в классе обязательно найдется парочка точно таких же. И просьба написать на пенале свое имя всеми обладателями одинаковых пеналов благополучно игнорируется. Хотя мамы настоятельно рекомендовали это сделать. Что ж, может быть, есть резон меняться пеналами каждые два месяца?

Надежда

После выпускного в саду у ребенка было около шести недель отдыха, однако чем больше времени отдыхаешь, тем меньше понимания того, куда следует двигаться дальше. Особенно детям, которые пока в анализе своей жизни не сильны. Именно для этого и существует школьное образование.