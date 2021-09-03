Россия выразила готовность сотрудничать с ООН в борьбе с наркоторговлей в Афганистане

Россия готова тесно сотрудничать с Управлением ООН по наркотикам и преступности в связи со сложившейся в Афганистане ситуацией, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Ситуация в Афганистане и вокруг него сейчас больше, чем когда-либо прежде, является сферой повышенного внимания и приложения сил для Управления ООН по наркотикам и преступности. Мы готовы к тесному сотрудничеству с коллегами из ООН в реализации их мандата в регионе», – написал Ульянов в Twitter.

Ранее официальный представитель захватившего власть в государстве радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане более не будут производить наркотики.

Напомним, 15 августа отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.