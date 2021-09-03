Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли в подвале одного из гаражей

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03.09.2021, 18:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело о похищении человека после того, как в подвале гаража обнаружили пропавшую девушку, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Девушка пропала 24 августа, 23-летняя местная жительница вышла из квартиры и исчезла, заявление о пропаже подала мать, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает РИА «Новости».

Девушку нашли 2 сентября в подвале гаража в Приокском районе, проводится ее допрос, устанавливаются обстоятельства происшествия.

«По версии следствия, 24 августа девушка встретилась с мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась… Местонахождение девушки было установлено… На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления», – сообщили в региональном СК.

Уголовное дело возбудили по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия».



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