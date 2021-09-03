 

Высланный из Германии насильник вернулся в страну как беженец из Афганистана

03.09.2021, 18:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВысланный из ФРГ насильник собственного ребенка повторно въехал в страну как беженец из Афганистана, его задержали в аэропорту и сразу же арестовали, сообщил Spiegel.

Сардар Мухаммед М. прибыл вместе с беженцами по «воздушному мосту» из Кабула 24 августа через Ташкент в ФРГ, в настоящее время он находится в тюрьме Франкфурта – мужчина был задержан в аэропорту и сразу отправлен в заключение, пишет Spiegel, передает РИА «Новости».

Афганец был осужден в 2012 году в Мюнхене, приговорен к восьми годам и трем месяцам заключения за сексуальное насилие над собственным ребенком. В 2019 году его экстрадировали из Германии обратно в Афганистан. Пока что экстрадиция его на родину прекращена, так что насильнику придется отбывать наказание в Германии.

«Тот факт, что именно М. удалось это (вернуться – прим.ВЗГЛЯД) с государственной помощью, пока федеральное правительство не может помочь тысячам людей, делает провал эвакуации особенно горьким. Это демонстрирует, насколько хаотично было в дни, когда Кабул достался «Талибану» (движение признано террористической организацией и запрещено в РФ – прим.ВЗГЛЯД), и как мало еще обращают внимание на то, кто именно садится в самолет», – пишет Spiegel.

Ранее талибы сообщали, что Афганистан намерен возобновить внутренние рейсы с 3 сентября.

В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).



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