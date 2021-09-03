 

“Я же не за президентом кривляюсь, не пьяный, не бью посуду”. Никифоров прокомментировал свое фото с высунутым языком в Вашингтоне

03.09.2021, 17:52, Новости дня
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Во время визита украинской делегации в США Сергей Никифоров опубликовал в Instagram фотографии на фоне самого большого обелиска в мире – памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону. На первом кадре пресс-секретарь серьезно смотрит вдаль, второй шутливый – на нем он как бы “держится” за монумент и показывает язык. Пост вызвал критику и много шуток у пользователей соцсетей.

Никиофров сказал, что пост был самоиронией, а снимок вырван из контекста.

“Там на самом деле не одно фото, а два. Я думаю, большинство людей второе фото не видело. Это серия фотографий, и они связаны. Два фото – две противоположности. Их надо рассматривать в комплекте. Такая самокритика. На одном фото я серьезный, задумчивый, смотрю вдаль, а на втором – смотрите, я держу в руках “пирамидку”! Это две стороны спектра. Причем на самом деле я не такой и не такой – я где-то посерединке. Но вот вам две крайности – выбирайте, какая вам больше нравится. Эта фотография специально была сделана, она ироничная: вот самая шаблонная фотография, которая может быть – я держу “пирамидку”, – сказал спикер.

По его словам, он не ожидал такой критики в ответ на эту фотографию.

“Не ожидал совершенно. Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя – ну, хорошо, ладно”, – заявил Никифоров.

Он сообщил, что президент не критиковал его за эти фото.

“Главный вывод, который я для себя сделал после этой ситуации – как легко убивается ирония. Берем сообщение и просто выдергиваем из него одну часть – и все, смысл теряется, а оставшееся выглядит неуместно и нелепо. Наверно, никакой иронии и самоиронии допускать нельзя, потому что это разрушается одним движением […] Это серия фотографий, в которых есть определенный посыл. И я ничего плохого не вижу в этих фото. Именно в том виде, в котором они были опубликованы. Но если одно фото выдергивать и отдельно перепощивать скриншоты, не видя оригинала, конечно, это выглядит немного нелепо”, – сказал пресс-секретарь.

По словам Никифорова, снимки он сделал в свободное от работы время.

“Еще раз: это несерьезная фотография. Это сознательное преувеличение, дурачество. Было время – пошли сфотографировались. Я же не за президентом стою, кривляюсь. Я не пьяный, не бью посуду. И вообще, думаю, человеку допустимо улыбаться и дурачиться в каких-то мелких дозах. Да, я пресс-секретарь президента – так что, я теперь не человек? Я же не при исполнении, не на работе – в свободное время сделал фото. Но это, конечно, все дискуссионно”, – заявил он.

Также пресс-секретарь сказал, что собирался пойти 19 сентября на ЛГБТ-прайд, но после этого скандала сомневается, нужно ли это делать.

“Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю – стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа”, – заявил Никифоров.

Контекст:

Никифоров является вторым пресс-секретарем Зеленского. Он приступил к работе 8 июля 2021 года. До этого пресс-секретарем президента была Юлия Мендель – она занимала эту должность с июня 2019 года по апрель 2021-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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