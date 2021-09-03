 

Под Краматорском могут построить новый аэропорт – глава Донецкой ОГА

03.09.2021, 17:52, Новости дня
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“Отрабатываем локации, уже вчера Госавиаслужба предоставила требования по земельному участку, какая площадь у него должна быть, какая длина взлетно-посадочной полосы. Эти ответы мы предоставляем. Я поставил задачу, чтобы было две-три локации, кроме так называемого “Сармата” (в районе Краматорска. – “ГОРДОН”), того аэродрома, где сейчас имеют возможность садиться военные самолеты”, – сказал глава ОГА.

Он объяснил, что новый аэродром хотят построить на севере Донецкой области.

“Я понимаю, что, кроме эйфории создания аэропорта, есть еще ответственность, и главное – важна безопасность и здоровье пассажиров и населения в целом. Этот аэропорт находится за 42 км от линии соприкосновения, но нужно учитывать и взлетно-посадочную полосу, которая выходит и идет перпендикулярно. Имеются определенные риски, которые некорректно обходить или замалчивать. Я об этом общался лично с [президентом] Владимиром Александровичем [Зеленским]”, – объяснил Кириленко.

По его словам, у развивающейся области должен быть “не один, а несколько” аэропортов.

Контекст:

Новый аэропорт намерены также построить власти Мариуполя Донецкой области. Старый аэропорт решили не ремонтировать, а новый могут построить, в частности, у поселка Мангуш и возле села Стародубовка.

На юго-востоке Краматорска находится авиабаза, которую используют военные. Длина ее бетонной взлетной полосы составляет 2500 метров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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