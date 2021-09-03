 

Архитектура новых жестких дисков «ломает привычные границы»

03.09.2021, 17:36, Новости дня
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Во время презентации компания Western Digital показала жесткие диски, которые обеспечивают намного большую плотность хранения информации. Иначе говоря, разработчик в буквальном смысле ломает установленные пределы, отмечают эксперты.

Устройства выходят под названием OptiNAND. Предложенные решения позволяют интегрировать во встроенные накопители iNAND новую технологию. Например, речь идет о перпендикулярной магнитной записи и не только.

Также используются трёхступенчатый привод (TSA) и заполнение гермозоны гелием (HelioSeal). Все это вместе взятое позволяет увеличить плотность хранения до 2,2 Тб на одной пластине. В результате, обычный по размерам накопитель моет содержать 20 Тб.



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