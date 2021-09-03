Экзема у детей может спровоцировать депрессию и замкнутость



1

минута

Экзема или атопический дерматит вызывает покраснение, зуд и шелушение кожи. Это хроническое заболевание обычно проявляется в детском возрасте и может сопровождать человека на протяжении всей жизни — оно не поддается полному излечению. Распространенность заболевания в развитых странах по разным оценкам составляет от 10% до 20%

Взаимосвязь атопического дерматит с депрессией, тревожностью и поведенческими проблемами исследовалась и раньше, но в основном среди взрослых пациентов. Ученые Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета подвели итоги самого крупного и продолжительного исследования, в которых оценивалось долгосрочное влияние экземы на психику ребенка.

Исследование началось в 1990 году с участием 11 тысяч детей, у каждого из которого был диагностирован атопический дерматит. Во время наблюдений ученые периодически оценивали степень тяжести заболевания у всех участников. Уровень депрессии измерялась по пятибалльной шкале на основе анкетирования родителей детей в период с 10 до 18 лет.

Зуд, сухость и пятна: как справляться экземой

Разбираемся в причинах этого заболевания, симптомах и способах облегчения этого неприятного заболевания.

Читать статью

Наблюдения показали, что в возрасте 10 лет депрессия была у 6% участников, а к 18 годам ее распространенность увеличилась до 21,6%. Девочки страдали от этого психического расстройства чаще, чем мальчики (56,8% против 42,8%). Авторы исследования отметили, что им удалось установить связь между депрессией и тяжелой формой экземы. Однако легкая и умеренная форма дерматита коррелировали с поведенческими проблемами начиная уже с 4 лет. По мнению ученых, это отчасти может быть связано с ухудшением качества сна детей, поскольку экзема причиняет ощутимый физический дискомфорт.

«Поскольку на рынок выводится много новых методов лечения атопического дерматита, важно изучить их влияние на сон и психическое здоровье педиатрических пациентов», — написали авторы исследования.