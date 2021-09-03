Ученые рассказали, в каком возрасте люди активнее набирают лишний вес

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03.09.2021, 17:26, Разное
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Ученые, которые представляют Кембриджский университет и Университетский колледж Лондона, развеяли популярный миф о наборе лишнего веса в зрелом возрасте. Оказалось, что активнее всего люди поправляются с 18 до 34 лет, а после этого вероятность ожирения стремительно снижается.
В процессе проведения исследования исследователи изучили данные измерения ИМТ 2 миллионов жителей Великобритании, которые были сделаны с 1998 по 2016 года. По словам ученых, самому высокому риску набора лишнего веса в ближайшее десятилетие были подвержены молодые люди. Если сравнивать их показатели с 65-летними пенсионерами, то они были в четыре раза выше. Также они в шесть раз чаще переходили из одной категории ИМТ в другую. При этом, молодой возраст стал более значимым фактором риска, чем социальное и экономическое положение испытуемых, их раса или пол.

Как отметили британские ученые, у людей, сохранивших нормальный вес до 35 лет, такая тенденция будет поддерживаться и дальше. Набор веса у молодежи исследователи связывают с тем, что они начинают вести самостоятельную жизнь. Обычно в этот период жизни люди активно учатся и работают, обзаводятся семьями и детьми. У них уменьшаются физические нагрузки, а многие отдают предпочтение неправильному питанию.

Источник: www.gazeta.ru



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