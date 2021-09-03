Ученые: К развитию рака груди может привести высокий уровень холестерина

Ученые из Института онкологии Дьюка пришли к выводам, что к развитию рака груди может привести высокий уровень холестерина. Результаты исследования показали, что необходимо соблюдать специальную диету и принимать назначенные врачом лекарственные препараты.

В лабораторных условиях был проведен эксперимент на грызунах. Оказалось, что в ответ на стрессовые ситуации метастазирующие раковые клетки поглощают холестерин. После этого процесса некоторые из них умирают, а выжившие – становятся устойчивыми к ферроптозу (дальнейший процесс гибели). В результате, происходит их размножение, и они еще быстрее метастазируют. При этом, таким механизмом пользуется не только эстроген, от которого зависит рак груди, а и такие злокачественные опухоли, как меланома.

Представители ВОЗ ранее рассказывали о том, как можно снизить риск развития онкологических болезней. Нужно поддерживать нормальный вес, отдавать предпочтение здоровому питанию и регулярно заниматься физическими нагрузками. Врачи советуют исключить из рациона сладкие газированные напитки, красное мясо и алкоголь.

Источник: ria.ru