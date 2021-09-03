Аналитики Sohu предупредили РФ о неприятном «сюрпризе» Индии с истребителями Су-30

Индия может решиться на довольно спорный шаг, устроив РФ так называемый неприятный «сюрприз». Он будет касаться истребителей Су-30МКИ. Такого мнения придерживаются аналитики издания Sohu.

Индия на регулярной основе покупает у РФ военную технику, общие суммы сделок достигают миллиардов долларов. Москва и Нью-Дели стараются поддерживать нормальные взаимоотношения, власти стран развивают связи в различных направлениях, не только в военном. Однако одним поступком руководство Индии может свети сотрудничество на «нет».

Нью-Дели проведет совместные маневры с Японией. В рамках них будут задействованы самолеты производства РФ Су-30. Данные истребители Москва поставила Индии в огромном количестве. В Нью-Дели даже была разработана специальная модификация Су-30МКИ. Как считают авторы статьи, японцы во время данных учебных мероприятий станут более подробно изучать технические параметры российских аппаратов.

Полученные сведения улучшает возможности армии Японии. Военные будут знать, как противостоять российской технике. Эксперты считают, что Москва не оставит данный поступок Индии без ответа. В связи с этим властям нужно как следует подумать перед возможным принятием такого решения, пишет портал «Политэксперт».