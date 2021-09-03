Китай простит долги по ипотеке гражданам с высоким социальным рейтингом

Министр финансов КНР Лю Бинь поручил госбанкам в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о списании более чем 1,8 трлн юаней долгов по ипотеке граждан с высоким социальным рейтингом. По словам министра, государство должно вознаграждать верное служение.

В приоритетном порядке будут списаны долги врачей, учителей и работников библиотек. Также министр явно указал на то, что списание не должно коснуться чиновников, чтобы не поставить их в более выгодное положение по сравнению с простыми китайцами. Максимальная сумма списания составит 5 млн юаней (21 млн рублей) на человека, в зависимости от его социального рейтинга. Инициативу министра единогласно одобрили члены ЦК КПК.

“Я простой рабочий из города Ухань. Партия дала мне работу, жену, пропитание, а теперь ещё и собственную крышу над головой. Я очень рад этой мудрой и справедливой инициативе правительства. Это только в капиталист чешской Америке банки могут выгонять простых людей из дома за просрочку ипотеки. В справедливом государстве, каким является Китай, подобная дикость невозможна”, – рассказывает 22-летний уханец И Ван.

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