Наши неосознанные ошибки, вызывающие появление прыщей, и советы, которые помогут сделать кожу чистой

Чистая и сияющая кожа — мечта многих девушек. К сожалению, не всегда мы осуществляем правильный уход за лицом, что приводит к появлению прыщей, угрей и прочих неэстетичных явлений. Рассматриваем наиболее распространенные ошибки.

Символическое умывание

Игнорирование умывания приводит к закупорке пор. Внутри скапливается грязь — и это вызывает появление дерматологических проблем.

Запомните, что нужно умываться утром и вечером, обязательно смывать макияж перед сном. Умывание не должно быть символическим. Нужно полностью удалить остатки косметики и грязи. Сделать это можно с помощью очищающего тоника.

Использование неправильных средств

Мы нередко игнорируем свой тип кожи и потом жалуемся на неэффективность тех или иных средств. Если вы будете пользоваться тем кремом, который не соответствует вашему типу кожи, то это тоже может привести к появлению сыпи. Также на некоторые ингредиенты в составе может быть аллергия вследствие индивидуальной непереносимости.

Вывод: подбирайте ту продукцию, которую благоприятно воспринимает ваша кожа.

Грязный смартфон

Вы представляете, какое количество микробов на телефоне? Ведь мы берем его грязными руками, кладем на нестерильные поверхности, а потом подносим к щеке. Из-за этого могут возникать дерматологические проблемы.

Возьмите себе за правило почаще протирать экран смартфона с помощью специального средства, чтобы на поверхности не скапливались микробы.

Спорт и макияж

Отправляясь в тренажерный зал, не делайте макияж. Пот плюс косметика — это просто убийственная смесь для вашей кожи. Поэтому лучше либо отказаться от мейкапа либо снимать его сразу после тренировок.

Прием гормональных препаратов

Нарушение гормонального фона неизбежно приводит к проблемам с кожей. Поэтому очень важно не заниматься самолечением и не принимать препараты, содержащие гормоны, без предварительной консультации с врачом.

Стресс

Последствия стресса для организма далеко не самые лучшие. Это и проблемы с работой пищеварительной системы, и появление прыщей и сыпи на лице. Таким образом организм словно сигнализирует нам о том, что мы работаем на износ или душевные переживания настолько сильны, что еще немного — и мы угодим на больничную койку.

Прикосновение к лицу

Здесь все просто и логично. Чем чаще вы прикасаетесь к лицу грязными руками, тем вероятнее, что вскоре у вас появятся прыщи. Ведь так легко занести инфекцию. Поэтому старайтесь как можно меньше касаться лица.

Плохой рацион питания

То, что мы едим, практически видно у нас на лице. Если вы злоупотребляете фастфудом, сладостями, пищей с большим количеством консервантов и красителей, то появление дерматологических прыщей — это вполне естественная реакция организма.

Грязные кисти для макияжа

Те инструменты, которыми вы наносите макияж, необходимо периодически мыть, поскольку грязные кисти могут привести к проблемам с кожей. По этой причине не рекомендуется пользоваться чужими вещами для нанесения макияжа.

Советы по уходу за кожей

Чтобы ваша кожа была идеально чистой и бархатистой, придерживайтесь следующих правил:

Пользуйтесь солнцезащитным кремом. Он защитит вас от ультрафиолета и создаст защиту от микробов.Не берите дешевую и тем более просроченную косметику. Отдавайте предпочтение свежей и натуральной продукции.Не выдавливайте прыщи. Так вы можете занести инфекцию. Лучше периодически делайте чистку лица.Не забывайте следить за питьевым режимом. Потребление достаточного количества жидкости обезопасит вас от появления прыщей.Пользуйтесь скрабом один раз в неделю, чтобы удалить отмершие клетки кожи.

И не забывайте утром и вечером после умывания наносить на кожу увлажняющий крем.