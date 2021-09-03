Режим ЧС ввели в Медногорске из-за природного пожара

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Медногорске Оренбургской области, где пожар с горящей травы перекинулся на жилые дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

«В Медногорском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В данный момент огнем повреждены один жилой дом (предположительно неэксплуатируемый), один строящийся дом и хозяйственные постройки, в том числе прилегающие гаражи. На данный момент угрозы другим строениям и вероятности распространения огня на соседние дома нет», – сказано в распространенном сообщении ведомства.

Как уточнили в ведомстве, группировка сил и средств увеличена до 101 человека и 35 единиц техники, при этом для заправки техники водой используется пожарный поезд.

«Работы по тушению осложняет ветер. С пожаром борются на четырех боевых участках. <…> Пожарно-спасательные подразделения принимают все усилия для прекращения распространения огня. Погибших, пострадавших нет. Эвакуация на данный момент не требуется. Информация оперативная, подлежит уточнению», – отмечается в сообщении.

Прокурор Медногорска Андрей Черепанов организовал проверку по факту произошедшего пожара, а также выехал на место происшествия с целью координации действий аварийно-спасательных и оперативных служб.

«После ликвидации пожара надзорное ведомство приступит к проверке, в ходе которой предстоит дать оценку причинам произошедшего и условиям, способствовавшим возникновению возгорания. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Вопрос защиты прав местных жителей взят прокурором города на контроль», – уточнили в прокуратуре области.

Сообщение о природном пожаре на окраине Медногорска поступило в 10.37 (08.37 мск). Прибывшие подразделения обнаружили, что горит сухая трава по фронту (протяженностью 6 км), а также один жилой дом, один строящийся дом и хозяйственная постройка на переулке Осипенко. В результате усиления ветра огонь перекинулся на прилегающие гаражи.

Ранее огонь с загоревшихся под Оренбургом полей подошел к газоперерабатывающему заводу, угрожая перекинуться на газовые установки. В результате удалось справиться со стихией.