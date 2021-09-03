 

В правительстве поддержали создание центра четвертой промышленной революции

03.09.2021, 17:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство приняло предложение Минэкономразвития по подписанию меморандума о сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) по созданию центра четвертой промышленной революции.

«Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании меморандума о сотрудничестве между правительством Российской Федерации и Всемирным экономическим форумом по вопросу создания и функционирования Аффилированного центра четвертой промышленной революции», – цитирует сообщение правительства ТАСС.

Зампреду правительства Дмитрию Чернышенку поручили подписать меморандум от имени правительства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / В Крыму выявили максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

14.10 / Экипаж «Союза МС-17» перешел на МКС

28.07 / Полиция открыла производство из-за фото мэра города Хорол с советским флагом

19.11 / Гривна к доллару подешевела до 28,13 грн/$

01.06 / В Китае выявили случай заражения птичьим гриппом. Мужчина заболел еще в апреле

21.11 / Американские ученые установили, что прямой солнечный свет смертельно опасен для человека

22.08 / Лукашенко пообещал не допустить получения оппозицией финансовой помощи от ЕС

11.11 / «Поднялись из могил, чтобы проголосовать» — Fox News рассказал о подтасовках на выборах в США

03.03 / Врачи выписали пятерых отравившихся в Красноярске школьников

16.11 / Беларусь требует от Польши выдать основателей NEXTA и NEXTA Live

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика