В правительстве поддержали создание центра четвертой промышленной революции

Правительство приняло предложение Минэкономразвития по подписанию меморандума о сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) по созданию центра четвертой промышленной революции.

«Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании меморандума о сотрудничестве между правительством Российской Федерации и Всемирным экономическим форумом по вопросу создания и функционирования Аффилированного центра четвертой промышленной революции», – цитирует сообщение правительства ТАСС.

Зампреду правительства Дмитрию Чернышенку поручили подписать меморандум от имени правительства.