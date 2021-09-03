Эксперты объяснили, почему взрыв ракеты Alpha можно расценивать как успех

Одна авария дает больше для развития, чем 10 успешных запусков, потому что выявляются проблемы ракеты, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя первый запуск ракеты-носителя Alpha, который закончился взрывом в атмосфере.

Первый испытательный пуск ракеты-носителя Alpha американской частной компании Firefly Aerospace, которой владеет украинский бизнесмен Максим Поляков, закончился взрывом в атмосфере. Несмотря на неудачу, СМИ назвали такой полет успехом, поскольку старт и отрыв прошли безупречно, а устойчивый полет продолжался 2,5 минуты.

«Успехом, конечно, это никак назвать нельзя. Авария есть авария. Тем не менее, как говорится, одна авария дает больше для развития, чем 10 успешных запусков, потому что выявляются проблемы ракеты. Сейчас началась эпопея со сверхлегкими ракетами, которая очень перспективна. Это начало новой эры для таких ракет. И занимается ими частная фирма, которая, в общем-то, не имеет достаточного опыта. Поэтому всегда в обязательном порядке все эти запуски сопровождаются большим количеством аварий», – говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Он рассказывает, что такие ракеты производят Китай, США, Новая Зеландия. При этом российские ракеты, по его мнению, конкуренцию им составить не могут, так как в основном используются для кластерных запусков – когда запускается много маленьких аппаратов.

«Запускать большой ракетой маленькие аппараты неудобно по ряду причин: нужно ждать, пока они все вместе (аппараты из разных стран) соберутся, нужно развозить их по своим орбитам и так далее. И если посмотреть, то сейчас, когда этих малых аппаратов становится огромное количество, то лучше выводить по несколько штук небольшие легкие аппараты, но именно на одну орбиту, которая нужна в то или иное время», – считает эксперт.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт также не может назвать результат запуска Alpha успехом, поскольку под данным словом скорее подразумевают достигнутые цели. Однако редко, когда такие проекты удается сразу довести до соответствующего уровня, поэтому результат эксперт называет вполне ожидаемым.

«Сейчас всемирную славу обрел Маск, и все говорят исключительно о его успехах. Но у него, ведь, изначально бывали очень серьезные неудачи. Поначалу к его проектам относились с большим скепсисом. Особенно учитывая, что у него было очень много того, что было сделано впервые: например, многоразовые старты с возвращением ракеты на землю. Он первый, кто здесь был успешен. Так что, хоть первый пуск Alpha не достиг цели, но ракета достаточно долго продержалась. Может быть, при следующих заапусках дела пойдут лучше, покажет только время», – считает собеседник.

Он подчеркивает, это действительно неудача. Но то, что люди пробуют сделать по своей инициативе что-то новое, дает надежду на возможно расширение круга участников рынка. Сейчас же их количество умещается на пальцах одной руки.

«И когда это начинается не на какой-то мощной базе, то это можно только приветствовать. Ракета хоть и небольшая, но на такие сейчас тоже имеется спрос. Кроме того, такого рода попытки были и у нас в стране, но они закончились полным провалом. И потом, здесь все определяется не только квалификацией участников, но и должна быть заранее готова поддерживающая инфраструктура, чего у нас в стране нет. А передавать свои компетенции какой-то крупной организации вряд ли кто-то захочет. Кроме того, это очень дорогостоящее дело», – рассказывает Эйсмонт.

В России, по словам эксперта, такого класса ракет нет, все они гораздо больше, поэтому сравнивать их с маленькой Alpha очень сложно. При этом он подчеркивает, что ракеты именно нового легкого класса на данный момент очень востребованы. «Есть полезные нагрузки, которые вполне могут быть отправлены на орбиту и более легкими ракетами. Сейчас запускаются минимум три десятка спутников одной ракетой, это в основном используется у нас в стране, но появляются иные способы», – отмечает специалист.

Если компании Firefly Aerospace удалось привлечь к участию в разработке и постройке ракеты Alpha украинских специалистов, то это уже неплохое начало, считает собеседник. Это означает, что сама техника была сделана не какими-то новичками и людьми, не имеющими достаточно опыта, а знающими людьми. В пример он приводит украинский завод «Южмаш», на котором была произведена ракета-носитель «Зенит».

«С другой стороны, на новом месте даже с людьми, которые имеют предшествующий опыт, рассчитывать на быстрый успех не приходится. Кроме того, даже если в самой ракете было что-то украинское в плане комплектующих, например, какие-нибудь узлы или связки, то это тоже никак не гарантирует быстрого успеха, потому что порознь это может хорошо работать, а комплексно в ракете нужно еще уметь все это совместить», – заключил Эйсмонт.

Отметим, что в 2019 году Firefly предложила заводу «Южмаш» контракт на 15 млн долларов на серийное производство ракетных деталей.

В феврале этого года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) предоставило компании Firefly Aerospace контракт на доставку на Луну оборудования для проведения там научных исследований.