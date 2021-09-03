 

Гитарист группы “Кино”, которая планирует дать концерт в Киеве, выступал в оккупированном Крыму

03.09.2021, 16:58, Новости дня
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Состав, в котором должна выступить группа, – два басиста коллектива разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров и гитарист Юрий Каспарян.

“Радіо Свобода” отмечает, что в 2017-м и 2018 годах в оккупированном Крыму прошли концерты, на которых музыка группы “Кино” звучала в исполнении симфонического оркестра под соло Каспаряна. После этого музыкант попал в базу сайта “Миротворец”.

Продюсером концерта, запланированного в Киеве, является сын бывшего солиста “Кино” Виктора Цоя Александр. Он также внесен в базу “Миротворца”, так как продюсировал концерты с участием Каспаряна в Крыму.

Концерт в Киеве должен состояться 24 октября. “Петь будет сам Виктор Цой. В основе программы – голос фронтмена “Кино”, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей”, – сообщали организаторы.

Контекст:

Рок-группа “Кино” была создана в 1982 году на базе Ленинградского рок-клуба. Основателем, лидером и автором почти всех текстов и музыки коллектива был Виктор Цой. За почти девять лет существования группа выпустила больше 100 песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных аудио- и видеозаписей.

Группа распалась 30 лет назад, в 1990 году, после гибели 28-летнего Цоя в автомобильной аварии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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