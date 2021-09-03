Премьера интернет-Донбасса

Как скрестить идеи религиозных фанатиков с «культурой отмены» в российском обществе. Первая попытка — история с комиком Мирзализаде.



Москва. 4 ноября 2016. Во время шествия националистов на улице Перерва в районе Люблино. Фото: Алексей Белкин / ТАСС

На этой неделе российская пропаганда отвлеклась от разоблачения «укропов», «пиндосов», «хомячков» и прочих ненавистников вставшей с колен РФ и нашли нового ужасного врага, достойного организованной травли с последующим арестом и высылкой.

Таковым оказался комик Идрак Мирзализаде, принадлежащий к лично мне неведомой и абсолютно безразличной субкультуре стендаперов.

В выпуске передачи «Разгоны» он обсуждал с другими комиками, как нерусскому снять квартиру в Москве, и издевался над всеми. «Я столкнулся с проблемой обычного нерусского человека», — начинал Идрак. А дальше — не смешно, на мой взгляд, и вообще совершенно по-дурацки, но про разные национальности, в том числе и про русских. Меня лично весь этот текст ничем не резанул. Да и остальных зрителей тоже —

на млн просмотров, которые по состоянию на сегодня, после всех скандалов, набрала передача, лайков большинство.

1 марта вышла передача, а в июне, как по свистку, вспыхнуло общественное негодование. Заканселить «нерусского» стендапера решили самые достойные, самые чистые, самые высоконравственные СМИ и представители общественности, как то: телеканал «Царьград», Владимир Соловьев и основатель паблика «Мужское государство» Поздняков, — ну, в общем, все, известные своими скрепами и бескомпромиссной борьбой со всякой «бесовщиной».

В результате Мирзализаде стал получать от настоящих мужчин тысячи угроз в интернете, в Пензе какой-то особо одаренный товарищ вышел на пикет с фотографией комика и подписью «Враг русского народа», за голову Идрака посулили награду в 50 тысяч рублей, а вскоре настоящие мужчины перешли к решительным действиям: вдвоем, напав сзади, избили Мирзализаде на остановке. Настоящие мужчины — они такие: они всегда нападают вдвоем и сзади.

Заметим к слову, что вся эта бурная имитация общественного негодования национально неудовлетворенными троллями не имела никакого отношения к реальности. На YouTube вышеназванный выпуск до сих пор имеет 34 тысячи лайков против 3,3 тысячи дизлайков. То есть 90% его посмотревших не нашли в шутках про армянские квартиры, кавказские гаремы и русские матрасы ничего их персонально возбуждающего.

Но тут вслед за возмущенной общественностью в дело со звериной серьезностью вступили органы. Сначала на Идрака составили протокол, потом дали 10 суток, а потом МИД РФ объявил Мирзализаде нежелательным иностранцем. Пожизненно.

Что же касается настоящих мужчин и хранителей патриархальных ценностей, то они, вдохновленные, немедленно начали развивать успех и наехали уже на сети ресторанов.

Поводом во всех случаях было появление на рекламе — страшно сказать — человека с черной кожей, да еще в окружении белых девушек и радужной еды!

Тут надо сказать, что основателя «Мужского государства» Позднякова можно понять. Дело в том, что в его телеграм-канале непрерывная борьба против «биомусора», «шлюх» и «гендерного бесовства» сочетается с нешуточной озабоченностью «русачками», которых «гуляют» лица с неславянской внешностью. Вышеозначенной теме посвящен едва ли не каждый второй пост. Совсем настоящим мужчинам не выдержать конкуренции.

Реклама с темнокожим мужчиной, вызвавшая негодование подписчиков «Мужского государства». Фото: ЁбиДоёби / Instagram

Так вот. Дело не в Идраке. Даже не сомневайтесь. Перед нами обкатка новой технологии. Кого-то из креативных политических пиарщиков очень вдохновили успехи талибов (группировка признана террористической и запрещена в России — Ред.), с одной стороны, и cancel сulture — с другой, и они решили скрестить ужа с ежом, а заодно и обмотать всю эту конструкцию отечественной колючей проволокой (письма трудящихся с требованием гневно осудить врагов народа никто не отменял).

Кто-то посмотрел на снижающийся уровень жизни населения, прикинул, какая огромная энергия зависти, беспричинной злобы, комплекса неполноценности должна копиться в миллионах и миллионах, и решил этой энергией попользоваться в государственных целях, организовав интернет-Донбасс и интернет-талибан*.

Пенза. Активист-националист с плакатом

Так что не сомневайтесь ни секунды. Это не про Мирзализаде. Это пробный прогон механизма, создаваемого усилиями «добровольцев» и активистов, которые сами не стоили бы ни одного слова (ну что мы будем всерьез обсуждать человека, в телеграм-канале которого настойчивые сетования о том, что истинно русским мужикам «не дают», сочетаются с ненавязчивым напоминанием: «по вопросам рекламы сюда»?), если бы по итогам деятельности этой разновидности «возмущенной общественности» вдруг не возбуждалось бы государство.

Мирзализаде — это только начало. Продолжение следует. А насколько идея использовать «русский талибан» будет плодотворна и насколько он кровав и поддается контролю — увидим.

Юлия Латынина, Обозреватель «Новой»

* Талибан — движение, которое признано в РФ террористическим и запрещено.

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