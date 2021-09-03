MediaTek закрепился в статусе лидера на рынке процессоров для смартфонов

По данным аналитической компании Counterpoint Research, производитель чипов MediaTek уже четвертый квартал подряд занимает место лидера на рынке процессоров для смартфонов. Его доля в данном сегменте составляет сегодня 38%.

Также эксперты сообщают, что самым популярным процессором для смартфонов с поддержкой 5G является Dimensity 700. Ели речь идет о мобильных устройствах с поддержкой стандарта связи LTE, то лидерами называют Helio P35 и G80.

На втором месте после MediaTek расположился другой всемирно известный производитель чипов – Qualcomm. Эта компания контролирует 32% рынка. Apple занимает третье место с долей 15%. Следом идут Samsung (с начала года доля снизилась с 14% до 7%) и китайский Unisoc (4%).