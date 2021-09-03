«Коктейль» лекарств от давления, статинов и аспирина вдвое снижает риск смерти инфаркта и инсульта



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Несмотря на свою привлекательность концепция «полипилл» является одной из самых спорных в научной среде, поскольку более ранние исследования не подтвердили ее эффективность. Международная группа исследователей поставила перед собой цель оценить влияние комбинации препаратов на снижение риска инсультов и инфарктов и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого был проведен обзор трех крупнейших исследований, которые проходили в течение пяти лет в 26 странах мира с участием 18 тысяч пациентов.

Средний возраст добровольцев составлял 63 года на момент начала исследований, 23,4% из них страдали диабетом и 63,4% имели в анамнезе гипертонию. Участников разделили на три группы, и одна из них получала «полипилл» с сочетанием лекарства для снижения артериального давления и статина. Вторая — «коктейль» из препарата от давления, статина и аспирина. Третья группа получала плацебо.

Первая помощь при высоком давлении

Боли за грудиной, головная боль и шум в ушах – типичные симптомы гипертонического криза. Это опасное состояние, которое может привести к инфаркту или сердечной недостаточности.

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В течение пятилетнего наблюдения различные сердечно-сосудистые события произошли у 276 добровольцев, принимавших «полипиллы» и 445 — в контрольной группе.Наибольший эффект был отмечен у добровольцев, которые принимали «коктейль» с добавлением аспирина — совокупный риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 51% по сравнению с плацебо. Вероятность инсульта снизилась на 51%, инфаркта — на 53%.

Что особенно важно, регулярный прием аспирина не был связан со значительным риском кровотечения — это один из самых опасных побочных эффектов ацетилсалициловой кислоты. Единственной нежелательной реакции было головокружение.

«Исследования проводились в странах с высоким, средним и низким уровнем дохода, и мы увидели, что такая схема может быть реализована во всем мире. Это доступный и недорогой способ сократить уровень сердечно-сосудистых заболеваний среди населения», — сообщили авторы обзора.