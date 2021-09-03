Пора покупать обувь на осень: какие туфли будут на пике популярности в этом сезоне

В осеннем сезоне представлено много разных фасонов обуви, поэтому вы можете смело выбрать то, что вам больше нравится (демократичная мода в тренде). Однако есть несколько направлений, которые будут суперпопулярными в моде осени 2021 года.

С ремешком на лодыжке

Многие ругают туфли с ремешком на лодыжке за то, что они визуально укорачивают ноги. Однако, если вы подберете удачный наряд (например, мини-юбки или платья или укороченные брюки), такого эффекта не будет.

С Т-образным ремешком на щиколотке

По принципу предыдущей модели стоит выбирать и наряд в данном случае. Вертикальная полоса визуально способна сделать ваши ноги длиннее.

Заостренный носок

Снова вошла в моду обувь с заостренными носками. Она выглядит очень нарядно, стильно и элегантно, особенно если выбрана модель с каблуком. Такая обувь поможет в создании делового образа.

Квадратный носок

Такая форма носка снова в тренде. Вы можете подобрать туфли на любой подошве (как на каблуке или танкетке, так и на низком ходу). В любом случае это будет смотреться стильно и элегантно.

Длинный носок

Выбирайте любую форму, однако следите за тем, чтобы носок был максимально длинным. Не бойтесь переборщить, в этом сезоне направление именно на большую длину.

Широкий каблук

Далеко не каждая представительница прекрасного пола может комфортно себя чувствовать в обуви на высокой шпильке. Времена мучений закончились, и на смену тонкой шпильке пришел широкий устойчивый каблук. Наверняка для некоторых дам это будет облегчением.

Каблук-рюмочка

Еще один фасон очень практичной и удобной, но при этом женственной и элегантной обуви. Дизайнеры сделали все возможное, чтобы порадовать дам таким замечательным возвращением.

Платформа

Как вы уже успели понять, комфорт и удобство сегодня является главным критерием в модных направлениях.

Поэтому смело подбирайте себе устойчивую подошву, можно остановить свой выбор на платформе. В этой обуви вам будут нипочем лужи и осенняя прохлада.

Большие пряжки

Если вы в душе являетесь романтической личностью, обувь с большими пряжками станет для вас прекрасным выбором. В таких моделях ходили принцы и рыцари, обувь смотрится нарядно и креативно. Будет замечательно, если вы подберете гармонично сочетающиеся с пряжками украшения и аксессуары.

Туфли с мехом

Если вы любите шик и красоту, отдайте предпочтение моделям с мехом. Такие туфли выглядят очень мило и нарядно. Они немного смешные и в то же время гламурные, что удовлетворит вкус самых продвинутых модниц.